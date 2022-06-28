الهلال السعودي يحسم لقب الدوري للمرة الثالثة توالياً.. كيف جاءت ردود الفعل؟

2022/06/28 | 01:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم نادي الهلال لقب الدوري السعودي لموسم 2022/2021، الإثنين، للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة عشر في تاريخه.

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