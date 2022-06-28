خطان من المفاوضات الكردية في بغداد بشأن الضمانات والالتزامات مع الاطار

2022/06/28 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ ‬ تدور‭ ‬مفاوضات‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬مع‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬حول‭ ‬الالتزامات‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع‭ ‬والضمانات‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬قابلا‭ ‬للتطبيق‭ ‬بعد‭ ‬تسمية‭ ‬الرئاستين‭ ‬المتبقيتين‭.‬فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬الاطار‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬التوجهات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الضمانات‭ ‬وتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬المرتقبة‭ ‬بعد‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭.[…]

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