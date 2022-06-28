التحالفات السريعة اضطرارية وظرفية

2022/06/28 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام كشفت‭ ‬التجارب‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭ ‬عن‭ ‬انّ‭ ‬التقاربات‭ ‬السريعة‭ ‬والمفاجئة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬العراقي،‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬تحت‭ ‬ضغوط‭ ‬الظروف‭ ‬الوقتية،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬تحيل‭ ‬الى‭ ‬ألغام‭ ‬مؤجلة‭ ‬التفجير،‭ ‬وطالما‭ ‬كانت‭ ‬سريعة‭ ‬الانفجار‭ ‬أيضاً‭.‬ من‭ ‬هنا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬توضع‭ ‬جميع‭ ‬التحالفات‭ ‬الجديدة‭ ‬عقب‭ ‬انسحاب‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬من‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬منظار‭ ‬من‭ […]

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