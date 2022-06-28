مصدر أمني لـ (الزمان): تسليم السودان 21 إخوانيا لمصر يفتح ملف العائدين من الكويت

2022/06/28 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة نفى‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬للزمان‭ ‬وجود‭ ‬نية‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬بالتجاوب‭ ‬مع‭ ‬رسائل‭ ‬الإخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬لإجراء‭ ‬مصالحة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬بهدف‭ ‬الإفراج‭ ‬عنهم‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الاستجابة‭ ‬لهذه‭ ‬الطلبات‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬وأوضح‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الجماعات‭ ‬الإسلامية‭ ‬ماهر‭ ‬فرغلي‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬لا‭ ‬تجد‭ ‬دافعا‭ ‬أو‭ […]

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