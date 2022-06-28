2022/06/28 | 01:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد وجهاء ناحية الحيدرية قتل في منطقة الجدول، على يد مسلح يستقل عجلة".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل شخص بهجوم مسلح في النجف) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل شخص بهجوم مسلح في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).