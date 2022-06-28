ناشد الروس

2022/06/28 | 02:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، القصف الروسي لمركز تسوق في وسط أوكرانيا بـ"الرعب المطلق"، داعيا الشعب الروسي إلى "رؤية الحقيقة" كما هي

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