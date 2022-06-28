مصر تدرس استخدام البطاطا في إنتاج رغيف الخبز.. ومسؤولون يوضحون الأسباب

2022/06/28 | 02:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي عن دراسة الحكومة خلط طحن البطاطا مع دقيق القمح لإنتاج رغيف الخبز بهدف توفير 10% من احتياجات مصر من القمح، والتي تواجه صعوبة في توفيره في ظل الحرب الروسية الأوكرانية

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