في العراق.. أزمة المياه تدفع الفلاحين لهجرة الريف

2022/06/28 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي الإجراءات الحكومية لمواجهة التغيير المناخي؟

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