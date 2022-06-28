الكويت توقف إصدار سمات الدخول إليها

2022/06/28 | 03:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أوقفت إصدار سمات الدخول، العائلية والسياحية، إلى الدولة حتى إشعار آخر.وقالت الوزارة عبر "تويتر" أن الإجراء يدخل حيز التنفيذ بدءا من الإثنين.وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن قطاع شؤون الإقامة أوقف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، وأن ذلك يأتي "نظرا لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره".

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