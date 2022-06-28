النيابة العامة المصرية تصدر بيانا بشأن اختفاء مذيعة وقتلها

2022/06/28 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا حول الإعلامية، شيماء جمال، التي أعلن في وقت سابق، الإثنين، العثور على جثتها بعد نحو 3 أسابيع من اختفائها

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