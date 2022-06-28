اعتقال سياسي روسي بارز مناهض للحرب على أوكرانيا

2022/06/28 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محام وصحفية روسيان على حسابيهما على مواقع التواصل الاجتماعي إن السياسي الروسي المعارض البارز، إيليا ياشين، اعتقل في موسكو الإثنين

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