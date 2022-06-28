ضبط 18 وكراً و320 خزاناً للوقود مُعدّة للتهريب

2022/06/28 | 05:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني، أمس الاثنين، (18) وكراً و(320) خزان وقود مُعدَّة للتخزين والتهريب في بغداد وبابل وذي قار وصلاح الدين.

وأوضح الجهاز في بيان، أنَّ "مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكنت من ضبط (7) صهاريج و (18) وكراً كانت مُعدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية، بداخلها (320) خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو (59,425) ألف لتر من مادة البنزين، وما يقارب (28,950) ألف لتر من مادة الكاز، كما أُلقي القبض على ثلاثة مهربين".

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