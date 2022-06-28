2022/06/28 | 05:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qHvgsoIMohI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحداد: لدينا دراسات مع وزارة البيئة العراقية لأعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحداد: لدينا دراسات مع وزارة البيئة العراقية لأعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).