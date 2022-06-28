ضربة أميركية تستهدف قياديا مواليا لتنظيم

2022/06/28 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أنها نفذت غارة على جماعة تنتمي إلى تنظيم "القاعدة" في محافظة إدلب السورية الإثنين

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