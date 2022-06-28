بعد فيديو بايدن وماكرون.. توضيح من الإمارات بشأن مستوى إنتاج النفط

2022/06/28 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن سقف إنتاج بلاده من النفط حاليا "قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة" وفق اتفاق "أوبك بلس"

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