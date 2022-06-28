الرياض- عمّان.. زيارة طي الملفات؟

2022/06/28 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونيو الملتهب بطبيعته عام 2007، ولا أزال أذكر ذلك اليوم الذي كنت أقف فيه في أحد شوارع عمان التي أغلق معظمها احتفالا "غير مسبوق" بزيارة الملك السعودي حينها، عبدالله بن عبدالعزيز، وفي انتظار أي سيارة أجرة تنقذني من قيظ الحرارة في تلك الظهيرة.كانت الأعلام السعودية والأردنية مع اليافطات الترحيبية تغطي نواصي الشوارع والطرق على امتداد البصر

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