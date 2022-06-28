الخارجية الأمريكية: سنعقد محادثات غير مباشرة مع إيران في قطر

2022/06/28 | 07:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أنه ستكون هناك "محادثات غير مباشرة" بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع.

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