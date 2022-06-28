فيسبوك وإنستغرام يزيلان إعلانات حبوب الإجهاض

2022/06/28 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر كل من موقع فيسبوك وتطبيق إنستغرام على الفور بإزالة المنشورات التي تعرض حبوب الإجهاض للنساء اللواتي قد لا يستطعن ​​الوصول إليها بعد قرار المحكمة العليا الأميركية الذي ألغى الحماية الدستورية لهذا الإجراء.

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