الصحة العالمية: إصابات جدري القردة ترتفع على مستوى العالم

2022/06/28 | 08:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إبلاغها بأكثر من 3400 إصابة مؤكدة بجدرى القردة وحالة وفاة واحدة معظمها من أوروبا.

وذكرت المنظمة أنه منذ 17 حزيران، تم إبلاغها عن 1310 حالات جديدة، مع إبلاغ ثماني دول جديدة عن حالات إصابة بجدري القردة.

واوضحت منظمة الصحة العالمية يوم السبت الماضي إن جدري القردة لم يصل بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من أن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال إنه قلق للغاية من تفشي المرض.

المصدر: سكاي نيوز

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