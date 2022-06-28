روسيا تحذر دولة أوروبية: أنتم ستتحملون العواقب

2022/06/28 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري مدفيدف، رسالة شديدة اللهجة إلى دولة أوروبية تعوق دخول البضائع الروسية إلى جيب تابع لموسكو ومطل على بحر البلطيق.ونقلت وكالة “تاس” الرسمية الروسية عن مدفيدف قوله إن ليتوانيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات قراراها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها نحو جيب كالينينغراد التابع […]

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