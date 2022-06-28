عبد الغماس …… - منصور الريكان

2022/06/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان 1لاتحزن يا عبد الغماسْ ………أعرفك لطيفاً وكنت نديماً حساسْلكني أراك تتمشى في كل شوارع مدينتنا عاري مستتراً بلباسْوتصارع حر الشمس وتصيح بأعلى صوتك يا ناسْلا احد ينتبه إليك لأنك عبد أجردْ طرحتك الأيام وغصت بوحل هزيمتنا بالأنجاسْيا هذا الغاوي للمحنة إذوِ في الفيء وأبحث عن ماءْفغراب البين يحاصرك ولكن تأتيك اللاءاتْوتهرول صوب الساحاتْ …………… 2في الليل يجتمعون من ......





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