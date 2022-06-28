غارة أمريكية تستهدف قياديا في منظمة تابعة لـ

2022/06/28 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الولايات المتحدة، الاثنين، غارة جوية في سوريا استهدفت قياديا بارزا في منظمة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة"، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية.

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