2022/06/28 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أرمينيا ترى إمكانيات لتسوية العلاقات مع تركيا وستبذل قصارى جهدها للاستفادة منها.

وقال باشينيان: "نرى إمكانيات لتسوية العلاقات مع تركيا وسنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من هذه الإمكانيات".

في الوقت نفسه، أكد أن تصريحات تركيا حول " ممر زانجيزور" تعرقل عملية التسوية الأرمينية التركية، لكن هذا لا يعني أن أرمينيا ستوقف الحوار مع تركيا.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في وقت سابق أن تركيا ليس لديها عداوة مع أرمينيا، وأن أنقرة بدأت عملية التطبيع.

المصدر: وكالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساع أرمينية لتسوية العلاقات مع تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساع أرمينية لتسوية العلاقات مع تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).