مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بناء على طلب أوكرانيا

2022/06/28 | 09:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا بشأن أوكرانيا اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنته مصادر.وبحسب المصادر فإن الاجتماع سيتركز حول “الحفاظ على السلام والأمن في أوكرانيا”.ونقلت وكالة “تاس” عن مصادر في مجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع يأتي بناء على طلب كييف، التي قدمت تقارير عن تكثيف الهجمات الصاروخية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في كريمنشوك.[…]

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