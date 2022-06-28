دولة القانون: الكاظمي مرفوض من قبل الاطار ولن يتم تجديد ولايته مطلقاً

2022/06/28 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب السابق رسول راضي، ان الاطار التنسيقي يؤكد رفضه لوجود الكاظمي في السلطة، كما انه يقف ضد أي مقترح لتجديد الولاية لهذه الشخصية لادارة المرحلة المقبلة.وقال راضي لـ /المعلومة/، ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لن يعود الى المنصب ولن يكون هناك أي تجديد لولاية ثانية […]

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