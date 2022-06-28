الأردن.. ارتفاع ضحايا تسرب الغاز السام في العقبة

2022/06/28 | 09:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد ضحايا انفجار صهريج غاز الكلورين المسال في العقبة إلى ثلاثة عشر شخصا، بينما تجاوز عدد المصابين 250 شخصا منهم 120 مازالوا يتلقون العلاج في المستشفى، حسب تصريحات حكومية.

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