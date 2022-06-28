الأيدولوجية الرائعة ( إيما جولدمان ) - محمد رضوان

2022/06/28 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_رضوان الأيدولوجية الرائعة!تأليف / إيما جولدمانترجمة/ محمد رضوان" بالنسبة للعقل الشعبي ترمز الأناركية إلى الدمار، اما بالنسبة للأشخاص الأكثر إستنارة فهي تعبير عن المثل الأعلى، اللاسلطوية تعني تدمير المؤسسات التي كانت ولا تزال تحتفظ بالعقل البشري في العبودية والتي تسلب البشرية الحق في استخدام ضروريات الحياة.



من وجهة نظر السنتات والدولار ، فإن اللاسلطوية غير عملية حقًا ، وأولئك ......





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