حملة لمقاطعة ماركة عالمية في الوطن العربي بسبب دعم المثليين

2022/06/28 | 09:18 - المصدر: وكالة خبر

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أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة ماركة الأزياء “شي إن” إثر إعلانها عبر حساباتها على “إنستغرام” عن دعم المثليين عن طريق إصدار ملابس بألوان العلم الخاص بهم.

وانتشر وسم #مقاطعة_شي_إن في الوطن العربي، على “تويتر”، وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة التطبيق الخاص بالشركة عن هواتفهم المحمولة، وذلك بسبب دعمها للمثلية الجنسية، واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستمرار في شراء الملابس من “شي إن” هو دعم صريح للمثليين.

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