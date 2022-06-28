 العثور على جثث 46 مهاجراً داخل شاحنة في تكساس

2022/06/28 | 09:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت السلطات الأمريكية، أنّها عثرت داخل شاحنة في سان أنتونيو بولاية تكساس على جثث 46 مهاجراً على الأقلّ، في فاجعة هجرة جديدة في المدينة القريبة من الحدود مع المكسيك.ووفق وكالة “فرانس برس” قال تشارلز هود، قائد فرق الإطفاء في سان أنتونيو، المدينة الواقعة على بُعد 240 كلم من الحدود مع المكسيك، “لقد نقلنا […]

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