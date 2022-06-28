 انقسام يضرب النواب المستقلين بشأن المشاركة بالحكومة والذهاب للمعارضة

2022/06/28 | 09:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب المستقل، حسين السعبري، الثلاثاء، عن انقسام بين النواب المستقلين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة والذهاب الى المعارضة، مبينا أنه بدأت تتضح صور مجموعات وتكتلات سياسية أو نيابية.وقال السعبري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “بعد انسحاب الكتلة الصدرية بات الموقف أكثر تعقيداً، وأصبحت الكرة في ملعب الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة، وبدأت تتضح […]

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