وفد أمني رفيع يصل طوزخورماتو.. هذا الهدف!

2022/06/28 | 09:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وفد امني رفيع برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة صباح اليوم الثلاثاء إلى قضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وقالت العمليات المشتركة في بيان اليوم، إن الوفد ضم في عضويته قائد القوات البرية، وقائد فرقة التدخل السريع في وزارة الداخلية، وعددا من القيادات الامنية.

وأوضح البيان أن الغرض من الزيارة تفقد القطعات العسكرية والامنية في قاطع عمليات طوز خورماتو، ومتابعة الجهد الاستخباراتي، وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش.

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