الجمعيات الفلاحية تكشف: خروج 13 مليون دونم من الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية بدأت بالانقراض

2022/06/28 | 09:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية عن خروج 13 مليون دونم من الرقعة الزراعية وتصحرها، في وقت بدأت فيه الثروة الحيوانية في البلاد بالانقراض.

وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي، إن التصحر امتد للأراضي الزراعية بشكل كبير نتيجة شح المياه وقلة تدفقها من دول الجوار، إذ قطعت إيران جميع الروافد التي تدخل إلى الأراضي العراقية، في حين قللت تركيا إطلاقات المياه إلى النصف أو أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن الثروة الحيوانية بدأت بالانقراض نتيجة عدم توفر الأعلاف أو قلتها، مبيناً أن بادية السماوة شهدت نفوق آلاف الأغنام، وهذا الأمر ينذر بالخطر ويهدد هذه الثروة بشكل عام.

وأوضح التميمي أن قطاع الدواجن يعاني هو الآخر من منافسة المستورد الذي يدخل عن طريق إقليم كردستان بكميات كبيرة جداً، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتج المحلي، فضلاً عن ذلك فإن هذا القطاع يواجه مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف، الأمر الذي سيعطل آلاف حقول الدواجن.

وبين أن الإجراءات الحكومية حتى الآن لازالت خجولة في الاهتمام بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، إذ لم تتجه لحل أزمة المياه مع دول الجوار، فضلاً عن عدم توفير الأعلاف بالشكل الكافي.

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