2022/06/28 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، القبض على تجار مخدرات وضبط ادوية معدة للتهريب بمحافظتي بغداد وبابل.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية اولية من مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن تفيد بوجود شاحنات حمل محملة بالادوية ومعدة للتهريب، تمت مقاطعة المعلومات وتشكيل فريق عمل من مفارز المديرية وقوة من الفرقة الاولى - شرطة اتحادية".

واضاف، أن "القوت تمكنت من ضبط 5 عجلات نوع حمل محملة بـ 450 كارتون ادوية كانت معدة للتهريب في احد المراب بمنطقة الرستمية، وقد القت القوة القبض على سائقي الشاحنات واحالتهم مع المواد الى الجهات المعنية".

وتابع، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بابل وبالتنسيق مع مفرزتي من الامن الوطني وشعبة شؤون المخدرات قضاء الحلة تمكنت من القبض على متهمين اثنين يقومان بتجارة المواد المخدرة في ناحية ابي غرق بمركز مدينة الحلة".

ولفت البيان، الى أن "احدهم قام باعتراض المفارز الامنية باستخدام سلاح ناري مسدس وحاول الهروب وقد تمكنت القوة من القبض عليه،حيث ضبط بحوزتة المتهمين حبوب مخدرة مختلفة وسلاحين خفيفين، تجاء العملية بناءً على معلومات استخبارية من المديرية انفا وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صولة أمنية تضرب معاقل الجريمة المنظمة وتجار المخدرات في بغداد وبابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صولة أمنية تضرب معاقل الجريمة المنظمة وتجار المخدرات في بغداد وبابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).