2022/06/28 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلنت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، اليوم الثلاثاء، ان حقوق المواطنين الكرد يجب ان يتم ضمانها في المرحلة المقبلة والا قد لانكون جزء من الحكومة، فيما أشارت الى أن عمر الحكومة الجديدة لن يدوم أشهر.

وقالت الدليمي لـ(بغداد اليوم ) ان "انسحاب مقتدى الصدر الذي يملك الشارع ومضي انسحابنا مثلا ونحن نمتلك العلاقات الدولية كحزب ديمقراطي بقيادة مسعود البرزاني حينها فأن عمر الحكومة قصير لأنها غير مدعومة من الشارع ومن المجتمع الدولي".

وأضافت الدليمي اننا "لانريد ان نشترط للاشتراك بالحكومة لكن لدينا حقوق والحقوق لاتعني الحصول على وزارات او هيئة مستقلة وإنما تتعلق بشعب الإقليم وأهم ملف لدينا هو ملف النفط وقرار المحكمة الاتحادية إضافة إلى موضوع الموازنة وقانون النفط والغاز والمادة 140 فإذا لم تتجاهل هذه المطالب الحكومة المقبلة فنحن سندعمها ونكون منها اما اذا تجاهلت تلك الحقوق فالانسحاب منها بسيط جدا وبقائها سيبقى مرهون بالشارع الذي يمتلكه الصدر وخارجيا المجتمع الدولي الذي يتحكم فيه البرزاني حسب قولها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: الحكومة لن تدوم لأشهر دون حصولنا على حقوقنا الكاملة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: الحكومة لن تدوم لأشهر دون حصولنا على حقوقنا الكاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).