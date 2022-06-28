باشينيان: أرمينيا تنوي تسوية العلاقات مع تركيا



باشينيان: أرمينيا تنوي تسوية العلاقات مع تركيا
2022/06/28 | 09:29 - المصدر: المورد نيوز
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