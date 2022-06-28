ذي قار تكشف عن 300 مشروع ستراتيجي وتستبعد 20 شركة متلكئة

2022/06/28 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن صندوق إعمار ذي قار، الثلاثاء، عن وجود 300 مشروع ستراتيجي في قطاعات الصحة والطرق والجسور والكهرباء والرياضة والسياحة والزراعة، فيما أعلن استبعاد 20 شركة متلكئة.وقال مدير الصندوق رزاق الركابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة تعيش على وقع الإعمار والبناء لأول مرة في تاريخها”، مشيراً إلى أن “42 مشروعاً منها […]

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