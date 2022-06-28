الدفاع المدني يخمد حريقاً طال بناية تجارية في الديوانية

2022/06/28 | 09:36 - المصدر: وكالة خبر

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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية في منطقة شارع المواكب وسط محافظة الديوانية .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني النيران التي اندلعت في الطابق الثالث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى طوابق البناية الاخرى وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية بادئ الأمر .

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