ذي قار تكشف عن 300 مشروع ستراتيجي وتستبعد 20 شركة متلكئة 

2022/06/28 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق إعمار ذي قار، الثلاثاء، عن وجود 300 مشروع ستراتيجي في قطاعات الصحة والطرق والجسور والكهرباء والرياضة والسياحة والزراعة، فيما أعلن استبعاد 20 شركة متلكئة. وقال مدير الصندوق رزاق الركابي في بيان، إن "المحافظة تعيش على وقع الإعمار والبناء لأول مرة في تاريخها"، مشيراً إلى أن "42 مشروعاً منها دخلت الخدمة بشكل فعلي وتم تسليمها إلى الدوائر المستفيدة، من بينها مشاريع في قطاعات الصحة والكهرباء والمجاري والرياضة والشباب والطرق والجسور". وأضاف، أن "الصندوق وسع من مشاريعه للعام الحالي وشمل جميع أقضية ونواحي المحافظة"، مشيراً إلى أن "الصندوق الذي تشرف على إدارة مشاريعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء حقق نسبة إنجاز في بقية المشاريع وصلت إلى أكثر من 50 بالمئة"، مبينا أن "عشرين شركة متلكئة تم استبعادها من تنفيذ مشاريع خطة العام الجاري 2022 بعد اخفاقها في تنفيذ المشاريع الموكلة لها".وذكر الركابي أن "صندوق إعمار ذي قار يتمتع بالشخصية المعنوية كونه هيئة مستقلة مرتبطة برئاسة الوزراء وتخصيصاته منفصلة عن برنامج تنمية الأقاليم الذي تبلغ حصة المحافظة سنوياً منه 6.8 % حسب الكثافة السكانية".

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