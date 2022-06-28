2022/06/28 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث، اليوم الثلاثاء، حيث بدا من غير المرجح أن يكون المنتجان الرئيسيان السعودية والإمارات قادرين على تعزيز الإنتاج بشكل كبير بينما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من مخاوف الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.27٪ إلى 110.96 دولارات للبرميل بحلول الساعة 04:32 بتوقيت جرينتش ، لتواصل مكاسبها بنسبة 1.8٪ في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.65 دولار ، أو 1.43٪ ، إلى 116.74 دولارًا للبرميل ، لتضيف ارتفاعًا بنسبة 1.7٪ في الجلسة السابقة.

ويُنظر إلى الإمارات والسعودية على أنهما الدولتان الوحيدتان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لديهما طاقة فائضة متاحة لتعويض الإمدادات الروسية المفقودة وضعف الإنتاج من الدول الأعضاء الأخرى.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الاثنين إن الإمارات تنتج تقريبا طاقتها القصوى بناء على حصتها البالغة 3.168 ملايين برميل يوميا بموجب اتفاق مع أوبك وحلفائها ، يطلق عليهم مجتمع أوبك +.

وأكدت تصريحاته تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مجموعة الدول السبع أن الإمارات تنتج بأقصى طاقتها وأن السعودية يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 150 ألف برميل فقط في اليوم ، أي أقل بكثير من احتياطيها، بسعة حوالي 2 مليون برميل في اليوم.

وحذر محللون أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا قد تزيد من شح الإمدادات.

وتؤكد هذه العوامل على النقص في السوق ، والذي أدى إلى انتعاش هذا الأسبوع ، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

ويناقش زعماء مجموعة السبع تحديد سقف محتمل لأسعار النفط الروسي من شأنه أن يضر بصدر حرب الرئيس فلاديمير بوتين مع خفض أسعار الطاقة أيضًا.

كما دعا مسؤول رئاسي فرنسي القوى العالمية إلى استكشاف جميع الخيارات لتخفيف الضغط الروسي على إمدادات الطاقة الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار ، بما في ذلك المحادثات مع الدول المنتجة مثل إيران وفنزويلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يواصل ارتفاعه في الأسواق العالمية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يواصل ارتفاعه في الأسواق العالمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).