ريكاردو سواريز يقترب من تدريب الأهلي المصري.. كيف جاءت ردود الفعل؟

2022/06/28 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز من تولي منصب المدير الفني لنادي الأهلي المصري، لمدة موسمين، خلفاً للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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