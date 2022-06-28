مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح شمالي النجف

2022/06/28 | 09:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزعيم العشائري.

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