2022/06/28 | 09:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق اندلع في بناية تجارية في محافظة الديوانية.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية في منطقة شارع المواكب وسط محافظة الديوانية”.واضاف البيان […]

ظهرت المقالة الديوانية..



إخماد حريق اندلع في بناية تجارية أولاً على ايرث نيوز.

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