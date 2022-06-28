الكشف عن مخطط تركي لإجتياح العراق بريًا خلال الأيام المقبلة

2022/06/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

كشف القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، اليوم الثلاثاء، عن وجود مخطط تركي توسعي لاجتياح الأراضي العراقية بعد قصف جوي على المدن، مبينا ان السكوت الحكومي يشجع انقرة على اتخاذ اجراءات عسكرية اكبر.

وقال شيخ وهاب لـ (بغداد اليوم) إن "تركيا جربت قصف المناطق الحدودية ووسعت نطاق عملياتها الجوية لتشمل مناطق سكانية ومدن، ولم ترد الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان، وبالتالي فأن تركيا ستتوغل بشكل بري لتنفيذ المخطط التوسعي".

وأضاف أن "تركيا تخطط للتوغل بريا داخل أراضي إقليم كردستان وباقي المحافظات، وستنفذ ما تريد كون بغداد وأربيل اتخذت الصمت".

وتتواصل الدعوات من اجل انهاء الاعتداءات التركية وعقد جلسة نيابية طارئة لمجلس النواب لمناقشة الاجتياح التركي في الأراضي العراقية.

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