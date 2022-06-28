لليوم الثالث.. تظاهرات المهن الصحية والتمريض أمام المنطقة الخضراء ببغداد (فيديو)

2022/06/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تظاهر العشرات من المجموعة الطبية والتمريض والمهن الصحية، اليوم الثلاثاء، امام بوابة المنطقة الخضراء في بغداد لليوم الثالث.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن " العشرات من المجموعة الطبية والتمريض والمهن الصحية، تظاهروا امام بوابة الخضراء قرب وزارة التخطيط لليوم الثالث مطالبين بتثبيت عقودهم على الملاك الدائم".

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