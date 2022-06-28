الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في بناية تجارية بالديوانية (فيديو)

2022/06/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاءن اخماد حريق طال بناية تجارية في الديوانية.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرقها تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من أربعة طوابق متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية المنزلية في منطقة شارع المواكب وسط محافظة الديوانية" .

واضافت، أن "الفرق طوقت النيران التي اندلعت في الطابق الثالث وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى طوابق البناية الاخرى وانهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية ".

وتابعت أنه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية بادئ الأمر" .

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