الجمعيات الفلاحية: الثروة الحيوانية في العراق بدأت بالانقراض

2022/06/28 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، الثلاثاء، عن خروج 13 مليون دونم من الرقعة الزراعية وتصحرها، فيما اشارت الى أن الثروة الحيوانية في البلاد بالانقراض.وقال رئيس الاتحاد حسن نصيف التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن التصحر امتد للأراضي الزراعية بشكل كبير نتيجة شح المياه وقلة تدفقها من دول الجوار، حيث قللت […]

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