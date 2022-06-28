تعرف على أعراض تظهر قبل شهر من الإصابة باحتشاء عضلة القلب

2022/06/28 | 10:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الدكتور ساتير زيجيان سيوي، أخصائي أمراض القلب، أن الألم في الظهر والبطن قد يشير إلى خطر احتشاء عضلة القلب.ويشير الأخصائي في تصريح لـ Express، إلى أن هذه الأعراض تظهر قبل الإصابة باحتشاء عضلة القلب بفترة طويلة.ويضيف، أن ظهور هذه الأعراض أمر معتاد لبعض الناس.لذلك يمكن أن […]

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