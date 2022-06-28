المتهم زوجها عضو بجهة قضائية.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال

2022/06/28 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية تفاصيل مقتل المذيعة شيماء جمال، وكشفت أن المتهم بقتلها هو زوجها، عضو بإحدى الجهات القضائية، كان قد أبلغ عن اختفائها، قبل ظهور معلومات جديدة من شخص آخر شارك في ارتكاب الجريمة.

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