العثور على جثث 40 مهاجرا بشاحنة في تكساس

2022/06/28 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق، أنه تم العثور على ما لا يقل عن 40 شخصا موتى في شاحنة في سان أنطونيو بولاية تكساس الأميركية.وقالت قناة (دبليو.أو.إيه.آي) التلفزيونية في سان أنطونيو، إن هؤلاء كانوا مهاجرين وإن الشرطة تحقق في الأمر.وقالت قناة (كيه.إس.إيه.تي) التلفزيونية إنه تم العثور على […]

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