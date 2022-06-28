"جمرة القيظ".. الإمارات تعلن موعد أكثر أوقات العام حرارة

2022/06/28 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن موسم "جمرة القيظ " الأشد حرارة في شبه الجزيرة العربية، يبدأ فجر 3 يوليو المقبل مع طلوع أول نجوم الجوزاء من الجهة الشرقية ويمتد حتى نهاية نجم المرزم في 10 أغسطس.

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